Ｃａｓａ [東証Ｓ] が9月10日大引け後(16:50)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常損益は0.9億円の赤字(前年同期は1.1億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の11.6億円の黒字→2.2億円の赤字(前期は15.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益は1.