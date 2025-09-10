３年前、北海道北広島市の生活困窮者向けのアパートで２人が死亡した放火殺人事件の裁判員裁判で、検察は男に懲役３０年を求刑しました。殺人と放火の罪に問われているのは、荻野正美被告７０歳です。起訴状などによりますと、荻野被告は２０２２年９月、北広島市の生活困窮者向けのアパートの自室に火をつけ、管理人の男性と入居していた女性を死亡させた罪に問われています。検察は、「精神疾患の影響はあったものの