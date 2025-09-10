幅広い車種に対応可能なスポーティでシャープな10本スポーク スピニングマシンで圧延された強靭で軽量なリムと、応力分散に優れたスリムな10本スポークの組み合わせ。引き締まった見た目の通り、鋳造1ピースとしてはかなり軽い。プリウス専用サイズの19×6.5Jの重量は約9.5キロだ。シリーズ伝統のライトコンセプトはそのままに、よりスポーティ感を高めた最新モデルがナヴィア08。 前述したよ