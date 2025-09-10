◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(10日、東京ドーム)両チームのスタメンが発表されました。3連勝で勝率5割に戻した巨人は5試合連続での同じオーダーを組みました。打率.298で首位打者争いの泉口友汰選手が3番、前日満塁弾を放っているリチャード選手が7番となっています。先発はプロ2年目の森田駿哉投手。今季プロ初登板を果たすなどここまで7試合に登板、3勝3敗、防御率2.43をマークしています。9月3日のヤクルト戦では自身初の100