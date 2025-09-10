「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神は梅野が「２番・捕手」で先発出場する。先発の伊藤将とは今季初のバッテリーとなる。７番には井坪が起用された。これが３試合目の先発出場。二遊間は植田と熊谷のコンビになった。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅近本２番・捕手梅野３番・右翼森下４番・三塁佐藤輝５番・一塁大山６番・遊撃熊谷７