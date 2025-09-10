カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の代表決定戦は、１１日から北海道・稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子はＳＣ軽井沢ク、フォルティウス、ロコ・ソラーレの三つどもえで争い、男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クの一騎打ち。男女それぞれの優勝チームが、日本代表として五輪最終予選に出場し、上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。１０日は同会場でスキップ会見が行