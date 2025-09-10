◇パ・リーグ楽天ー西武（2025年9月10日楽天モバイル）2軍で調整を続けていた楽天・浅村栄斗内野手が10日、1軍に復帰。「7番・一塁」でスタメンに名を連ねた。浅村は前日9日のイースタン・ロッテ戦に「3番・一塁」で出場。6号ソロを含む3安打をマーク。1軍昇格は「（その日の）夜中に連絡が来ていた。寝てましたね」と浅村。この日午前に仙台に移動したという。8月13日のオリックス戦で、楽天移籍後初めて8番でスタ