打楽器奏者のペドロ梅村（ぺどろ・うめむら、本名・梅村英昭＝うめむら・ひであき）さんが８月２４日、加齢による多臓器不全で死去した。８３歳だった。音楽グループ「ペドロ＆カプリシャス」を結成し、１９７１年、「別れの朝」でデビュー。２代目ボーカルに郄橋真梨子さんを迎え、「ジョニィへの伝言」「五番街のマリーへ」がヒット。７４年、ＮＨＫ紅白歌合戦に出場した。