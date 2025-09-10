元横綱の白鵬翔氏が７日、インスタグラムを更新。６日に行われた愛弟子、雷鵬晋太郎氏の引退断髪式の様子を投稿した。大銀杏にはさみを入れる写真や断髪式を終えた雷鵬氏との２ショット写真を添え、それぞれ「かっこいい」、「可愛い」と記した。雷鵬氏も、白鵬氏にハサミを入れてもらっている写真を添え、「横綱、師匠、本当にありがとうございました。憧れであり、一生すばらしい師匠です」と感謝した。フォロワーからは