元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が9日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。無痛分娩（ぶんべん）による出産ができなかった理由を告白した。MC上田晋也(55)から「丸山さんはなんで無痛を選ばなかった?」と問われた丸山が「私はそれこそ自然分娩（ぶんべん）と無痛を両方選べる選択の元迎えたんですよ。『サプリメントを飲んでました?』って言われて