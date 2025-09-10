MBSラジオは10日、大阪市の同局で秋の改編記者発表会見を開催。平日昼の番組を大幅に入れ替えた。お笑いコンビ、メッセンジャーあいはらがパーソナリティーを務める「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」の帯番組化など改編率は38・6％に達した。会見で田中良樹常務取締役は「若年層、40代」へのてこ入れを図り、「次世代を担うパーソナリティーを育てたい」と話した。平日はあいはらの新番組「メッセンジャーあいはらのYou