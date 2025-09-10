クラウドストライクは9月10日、2025年版脅威ハンティングレポートに関する説明会を開催した。同レポートは、2024年7月1日から2025年6月30日までの間に実施された調査結果をまとめたもので、CrowdStrike OverWatchチームによる洞察に基づいている。テクノロジー・ストラテジスト 林薫氏は、セキュリティの最新動向について、「最近、攻撃者はマルウェアを使わなくなってきている。そのため、マルウェアではなく、攻撃者にフォーカス