ジャッキー・チェン主演映画最新作『THE SHADOW’S EDGE（英題）』が、邦題を『シャドウズ・エッジ』として12月に日本公開されることが決まった。本作でレオン・カーフェイと約20年ぶりの共演を果たすほか、SEVENTEENのジュンが初の悪役に挑む。【写真】ジャッキー・チェン71歳、来日！本作は、悪名高いサイバー犯罪組織と、それに挑む警察の緊迫した攻防戦を描いたアクション作品。中国では8月16日に公開され、興行収入ランキ