北村匠海が主演を務め、綾野剛、林裕太が共演する映画『愚か者の身分』より、北村、林、綾野がそれぞれ演じる、光と闇の狭間に生きる若者たちの＜素顔＞と＜裏の顔＞を捉えた場面写真10点が解禁された。【写真】＜光と闇＞の狭間に生きる若者たち心の軌跡を写し出す『愚か者の身分』場面写真（10点）本作は、第2回大藪春彦新人賞を受賞した西尾潤の同名小説を、プロデューサー集団・THE SEVENが初の劇場作品として映画化。監