カーリングの２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が１１日、北海道・稚内みどりスポーツパークで開幕する。前日は公式練習が行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは午後に１時間半、汗を流した。会見したスキップ・藤沢五月は「この大会は私たちが練習で取り組んできたことを、披露する場。最後の最後まで、チーム一丸となって笑顔で戦い切りたい」と語った。３大会連続の五輪を目指し、国内を勝ち抜く。今年