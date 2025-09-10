◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が１０日、プロアマ戦後に取材に応じ、メジャー初制覇を目標に掲げた。前週のゴルフ５レディスは自己最高の４位。「自分が目標とする優勝に近づいたと感じる。優勝争いや上位に顔を出すのは貴重だし、大事になる。いい経験をさせてもらった」とかみ