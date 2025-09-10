メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で逮捕された29人は、暗号資産で報酬を受け取っていたとみられることがわかりました。 8月カンボジアから日本に移送され、詐欺未遂の疑いで逮捕された19歳から52歳の男女29人が、別の詐欺未遂の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと29人は他の者と共謀し、今年5月にカンボジアから京都府舞鶴市の団体職員の男性(63)に警察官をかたる電話をかけ、