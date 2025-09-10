◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神―ＤｅＮＡのスタメンが発表された。「２番・捕手」に梅野隆太郎捕手、「８番・二塁」は植田海内野手が入った。以下は両軍のスタメン。【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名２（中）桑原３（三）筒香４（一）オースティン５（左）佐野６（捕）山本７（二）林８（遊）石上９（投）東【阪神】１（中）近本２（捕）梅野３（右）森下４（三）佐藤輝５（一）大山６（遊）熊谷７（左