バレーボールのＶリーグを主催する「ジャパンバレーボールリーグ（ＪＶＬ）」は１０日、「Ｖリーグ女子クラブヘッドコーチに関する報道について」と題して文書を発表した。「本日、Ｖリーグ（２部相当）女子に所属する倉敷アブレイズのヘッドコーチが逮捕されたとの報道がございました。ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「当該クラブからの情