メ～テレ（名古屋テレビ） 自衛隊機墜落事故のため休業していた、愛知県犬山市の入鹿池の貸しボートが、来月営業を再開する予定です。 入鹿池の貸しボートは、5月14日に自衛隊機が墜落したため、休業となっていました。 貸しボートの組合によりますと、防衛省から機体回収作業が9月中に終わる見込みだという説明を受けたため、10月1日から各店舗で順次営業を再開する予定です。 組合長によりま