1793年10月16日、革命の風が吹き荒れるフランスで、マリー・アントワネットは断頭台の露と消えた。誇りを胸に気高く散ったはずだったのに、死後の世界と思しき謎空間で「神」を名乗る不審者が現れて――!? 現代日本の会社員として転生した彼女が頼れるものは、ヴェルサイユ仕込みの