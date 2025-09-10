済州（チェジュ）で小学生を誘引し連れ去ろうとした30代の男が警察に捕まった。西帰浦（ソグィポ）警察署は10日、未成年者略取誘引未遂容疑で30代の男を逮捕し調べていると明らかにした。男は9日午後2時40分ごろ、西帰浦市内の小学校から170メートル離れた道路で女子児童にいいものを見せてあげると誘い、「アルバイトするか」などの言葉で誘引し車に乗せようとした容疑を受けている。女児が拒否しナンバープレートを見ようとする