２日、海南ビーレフェルト応用科学大学のキャンパス。（ドローンから、儋州＝新華社記者／郭程）【新華社海口9月10日】ドイツのビーレフェルト応用科学大学が中国海南省の洋浦経済開発区に設けた「海南ビーレフェルト応用科学大学」がこのほど開校し、初めての新入生を迎えた。中国本土で外国の大学が独立運営する教育機関は初めて。海南自由貿易港の政策を背景に、中国の教育分野で対外開放が進んでいる。２日、授業