◇サッカー国際親善試合 アメリカ2―0日本(日本時間10日、アメリカオハイオ州)サッカー日本代表がアメリカ代表と対戦し0-2で敗戦。森保一監督が試合後、試合を振り返りました。7日のメキシコ代表戦からスタメンを11人入れ替え、システムは引き続き3バックで臨んだ一戦でしたが、前半30分に左からのクロスをボレーで決められ先制点を許します。後半から4バックに変更しましたが、チャンスは作るものの得点は奪えず。19分に追加点を