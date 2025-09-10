『レコードホーム』（DODOTAN/KADOKAWA）第5回【全13回】【漫画】『レコードホーム』を第1回から読む高卒フリーターのノア、18歳。ノアがまたもやバイトをとんだ朝、家の呼び鈴が鳴った。「宇宙人です 今日空いてる？」。働きたくないノアは、宇宙人に手招きされるがままに、とりあえず地球をとびだすことに。そして、乗せられた“方舟”で宇宙人けびりんちょむと同居生活をスタートすることになったのだが――？ 大人になれないノ