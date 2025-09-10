今シーズンの山形県産サクランボの収穫量がおよそ8500トンと平成以降最少と見込まれることについて吉村知事は10日、「対策を進め、日本一のサクランボ産地であり続けられるよう全力で取り組む」と述べました。県は8月、今シーズンの県産サクランボの収穫量についておよそ8500トンとの見込みを示しました。これは平成以降で最少となった1994年の8570トンを下回る収穫量となります。県は要因について、天候不順による結