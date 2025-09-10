女優の本田翼（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。イベントのオフショットを披露した。「北くんシェア来週最終話です。」と書き出して、今季放送中で自身が出演するフジテレビ系連続ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（火曜後11・00）の共演者達との写真を投稿。全員が浴衣姿でファンを喜ばせた。写真は8日に都内で開催された同ドラマのオフラインイベント「北くん達がか