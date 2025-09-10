アメリカのトランプ大統領は、未成年者への性的虐待罪で起訴され、自殺した富豪エプスタイン氏に送ったとされる手紙について「私のサインではない」と否定しました。【映像】取材陣の前ではっきりと否定するトランプ氏「私のサインではないし、私の言い回しではない。長年、私を取材してきた人なら、誰でも私の言葉ではないと分かる」（トランプ大統領）トランプ大統領は9月9日、問題の手紙のサインや文体などについて「私の