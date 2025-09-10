東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返している静岡県伊東市の田久保真紀市長が１０日、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散した。伊東市議会が１日に全会一致で不信任決議を可決し、地方自治法違反容疑で静岡県警伊東署に刑事告発した。田久保市長は辞職もしくは失職、議会解散を選ぶ必要があったが…。全て田久保真紀市長の疑惑と説明を避ける態度が原因だったが