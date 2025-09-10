世界最大規模のワイン品評会「IWC（＝インターナショナル・ワイン・チャレンジ）」の受賞式がロンドンで開かれ、日本酒部門の最優秀賞に山梨県の純米大吟醸酒が選ばれました。【映像】「チャンピオン・サケ」に選ばれた『七賢・白心』今年で19回目を迎えるIWCの「SAKE部門」には、日本のほか海外4カ国から1476銘柄がエントリーしました。その頂点で日本酒業界の“オスカー”とも称される「チャンピオン・サケ」に選ばれたの