東京・足立区にあるマンションの建設現場に侵入し、銅線約100kgなどを盗んだとして、中学校の同級生の男2人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者運送業の鹿野裕次郎容疑者（28）ら2人は、1月、足立区のマンションの建設現場に侵入し、銅線約100kgなど、200万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、現場のマンションは8階建ての予定で、6階まで建てられていましたが、2人はすべての階に侵入し、天