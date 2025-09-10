自身が運転する車で起こした交通事故を巡り、保険会社から82万円をだまし取ったとして52歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者森山裕之容疑者（52）は去年、東京・文京区で自身が運転する車で中央分離帯にぶつかった事故でけがをしたとして、保険会社から休業損害補償金約82万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、森山容疑者はすでに退職した会社に勤務していると装い、保険会社にうその