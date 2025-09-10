「みんなに会えないんだったら、これに出る意味が……と思うくらい、どうしてもみんなに会いたいですとは、一番最初にお話をいただいた時にお伝えしたんですけど」【画像】フィジカルが強すぎる…バスケ少女として鍛え上げられた広瀬すず（27）の“体育会系らしい”姿を見る最終回をむかえる日本テレビドラマ『ちはやふる−めぐり−』X公式アカウントのインタビューでそう語る広瀬すずの動画を見て、ここまでの「再集結」が実現