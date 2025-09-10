リサイクル会社に侵入し、銅製の部品120kgを盗んだ疑いで37歳の男が逮捕されました。加藤正和容疑者（37）は8月、東京・世田谷区内の非鉄金属リサイクル会社に侵入し、銅製の部品約120kg、約17万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、加藤容疑者は日中に下見を行い、夜間にフェンスを登って侵入し、銅製品を土のう袋に詰めて盗み出していたということです。調べに対し、加藤容疑者は「金に換えるため盗みました