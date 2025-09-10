石川県産コシヒカリの新米が10日、県内のスーパーなどで一斉に発売されました。店員の掛け声「新米発売！新発売ですよ」金沢市増泉のマックスバリュ増泉店では、店員が紙コップに入ったコシヒカリを試食用に用意し新米のおいしさをアピール。気になる値段は5キロあたり5162円と2024年の同じ時期に比べ1.7倍ほど高く試食はするものの、買わずに帰る客も多く見られました。石川のコメの作柄概況は「前年をやや上回る」買い物客「新米