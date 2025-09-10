請求された医療費は無保険の日本人の３倍。「外国人差別だ」として病院を提訴です。訴状などによりますと、大阪府内に住む女性の中国籍の母親は２０１９年１１月に来日し、コロナ禍で帰国できずに在留資格の更新を続けていました。２０２２年に母親（中国籍）に脳腫瘍が見つかり、国立循環器病研究センターに入院したところ、外国籍で健康保険に入っていないとして、無保険の日本人の３倍にあたる約６７５万円の医療費を請求