F1での苦闘が続く角田(C)Getty Imagesレッドブル昇格以来、苦戦を繰り返している角田裕毅。名門における日本人ドライバーの現状を、かつての“恩師”もシビアに見ている。現地時間9月7日に行われたF1第16戦イタリアGP決勝で角田は13位でフィニッシュ。期待された2戦連続でのポイント獲得を果たせなかった。【動画】ローソンは無謀だった？角田が激怒した接触シーンを見る9番グリットからスタートした角田は、レース中盤ま