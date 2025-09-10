立体駐車場で起きたベビーカーの転落事故。車を収納するボタンが誤って押された可能性も出ています。９月９日正午ごろ、大阪市北区の機械式立体駐車場の中で、母親とベビーカーに乗った生後６か月の女の子が車から降りて台にいたところ、突然シャッターが閉まって台が回転。隙間から女の子がベビーカーごと、床下に転落しました。床下までの高さは約３０ｃｍで、女の子は頭の骨を折るなどの重傷を負いました。当時現場にい