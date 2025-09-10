万博の『２億円トイレ』が閉幕後も活用されることになりました。万博会場に設置されている色鮮やかな積み木のような形をした建物。建設費が２億円（解体費込み）のいわゆる『２億円トイレ』です。トイレ、ですがそのデザインから、「映えスポット」として人気を集めています。（来場者）「黄色が好きだったので、思わず黄色のトイレを選んで入りました」（来場者）「かわいくてカラフルで、つい写真を撮っちゃう感じでし