◇MLB ドジャース7-2ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ナ・リーグ西地区首位のドジャースが日本時間10日、本拠地で行われたロッキーズ戦に勝利。序盤からムーキー・ベッツ選手やテオスカー・ヘルナンデス選手の本塁打、また大谷翔平選手のタイムリーなどが続き、打線が効率的に得点し合計7得点を挙げます。投げては先発のエメ・シーハン投手が7回1失点と好投し、6つ目の白星を手にしました。これでドジャースは5連敗