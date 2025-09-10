群馬県で猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして記録的短時間大雨情報を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、群馬県内では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。午後5時までの1時間に、沼田市付近でおよそ110ミリ、みなかみ町南部付近でおよそ100ミリ。さらに、午後5時10分までの1時間に川場村付近でおよそ100ミリと、災害が起き