8月にデビューした笠松競馬の新人騎手、井口裕貴（30＝後藤佑）が10日の笠松3Rをヤナギバネバギバ（牡3＝後藤佑）で勝ち、通算38戦目で初勝利を挙げた。井口騎手は京都府宇治市出身。大学卒業後、園田競馬、ニュージーランド競馬の厩務員を経て、笠松競馬の厩務員に。笠松で働きながら、地方競馬教養センターを経由しない“一発試験”で合格した。これまで2着が4度あったが、ついに初勝利に手が届いた。