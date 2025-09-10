気象庁は、10日午後5時15分に「記録的短時間大雨情報」を群馬県へ発表しました。午後5時10分までの1時間に、川場村付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼10日午後5時10分までの1時間雨量・川場村付近約100ミリ▼10日午後5時までの1時間雨量・みなかみ町南部付近約100ミリ▼10日午後5時までの1時間雨量・沼田市付近約110ミリこれまでに