11日（木）にかけても、全国的に大気の状態が非常に不安定で、急に雨雲が湧く可能性があります。北陸や東北は朝にかけて、その他の各地は一日を通して激しい雷雨に対して油断できません。午前中、晴れ間があったりする関東南部でも、午後は天気が急変するおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風、道路の冠水などに注意が必要です。11日（木）の猛暑日地点は、ごく一部に限られそうです。ただし、関東から西はあくまで30℃以