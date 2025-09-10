【ロンドン＝市川大輔】三菱電機は９日、日本と英国、イタリアによる次期戦闘機の共同開発に向け、センサーと通信システムを手がける日英伊４社の共同事業体を設立したと発表した。共同事業体は、三菱電機と伊エレットロニカ・グループのほか、伊レオナルドとその英国法人が参加する。次期戦闘機に必要な膨大な情報を統合し、機体間を円滑に連携させるシステムを提供し、機体の安全性を高める。共同開発を管理する政府間の国際