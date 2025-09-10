お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が10日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。自宅のエアコン室外機の盗難未遂被害に遭った件について語った。鈴木は電車内で置引き未遂をされそうになったことを明かし、室外機の盗難未遂被害はその翌日だったと明かした。鈴木は「寝てたら、奥さんが起こしに来て、『クーラーの室外機を盗んでるやつがいる』って。（置引未遂の）翌日だよ