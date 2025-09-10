ア・リーグ東地区は首位ブルージェイズと２位ヤンキースが３ゲーム差で争っている。９日（日本時間１０日）はブルージェイズが本拠地でアストロズに延長１０回、４―３と劇的サヨナラ勝ち。一方のヤンキースは本拠地で中地区首位を独走するタイガース相手に２―１２と大敗を喫した。投手陣が崩壊して７回に大量９失点。打線はジャッジこそチーム歴代単独５位に浮上する４４号を放ったが、先発マイズに４安打と手玉に取られて