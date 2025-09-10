エンゼルスが１２―２で大勝した９日（日本時間１０日）の本拠地ツインズ戦で、６３年ぶりとなる珍しい記録を打ち立てた。１２得点すべて二死からもぎ取ったもので、米メディアは「エンゼルスが１２得点を挙げ、すべてツーアウトから挙げたのは、ほかに１９６２年４月１４日のミネソタ戦だけだ」と歴史的な記録だと伝えた。その一方で、主砲のマイク・トラウト外野手（３３）はワースト記録を更新した。「１番・ＤＨ」で出場