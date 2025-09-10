お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が10日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。置引にあったことを明かした。鈴木は「渋谷かどっかから地元の方に帰ろうとして、始めは混んでたから荷物を棚の上に置いておいたわけ。どんどん人が少なくなっていったから棚を荷物に置いておいて座ったのよ。したらうちの地元なんて人あんまりいないから、みんな車両に人いなくなっちゃって。