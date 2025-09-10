ＭＬＢ通算２２２勝をマークしているドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が、大ベテランならではのアナログな秘話を明かした。９日（日本時間１０日）に公開された米メディア「クリス・ローズ・スポーツ」に出演したレジェンド左腕は、２００６年にドラフト１巡目（全体７位）でドジャースから指名を受けた際のエピソードに言及。当時１８歳だったカーショーのもとには、事前にドジャースから「ドラフト候補の７位